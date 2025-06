No verão de 2023, o Sporting fechava, por 20 milhões de euros, a contratação de Viktor Gyökeres, descoberto no Coventry, do Championship, que não facilitou em nada a saída do avançado sueco.

Isso fez com que alguns pretendentes ficassem pelo caminho, entre eles o Everton, da Premier League. À data treinador dos Toffees, Sean Dyche confessou que também tentou contratar o avançado quando este ainda atuava no segundo escalão do futebol inglês, «mas os números não paravam de subir».

Números, aqui, são os milhões que o Everton não esteve na disposição de investir por Gyökeres, uma decisão da qual certamente se arrependerá hoje.

A admiração de Sean Dyche pelo internacional sueco é que nunca desapareceu. «Acho que ele é um grande jogador», referiu o treinador ao talkSPORT, numa altura em que o goleador do Sporting vem sendo associado a uma transferência para a Premier League, com Arsenal e Manchester United na linha da frente para o poder contratar.

Apesar de ter uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros, o avançado pode deixar os leões por um valor inferior, admitiu o presidente do clube português, Frederico Varandas.

Viktor Gyökeres, de 27 anos, marcou uns impressionantes 54 golos em 52 jogos pelo Sporting, na época passada, tendo ficado no segundo lugar na eleição do Bota de Ouro da temporada, apenas atrás de Kylian Mbappé, do Real Madrid.