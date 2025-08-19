Isak quebra o silêncio no Newcastle: «Promessas não foram cumpridas»
Avançado reforça intenção de deixar o clube inglês já neste verão
Avançado reforça intenção de deixar o clube inglês já neste verão
Eleito pela Associação de Futebolistas Profissionais [PFA na sigla inglesa] para a equipa ideal da última edição da Premier League, Alexander Isak, que falhou a cerimónia realizada esta terça-feira, agradeceu a distinção numa publicação nas redes sociais em que voltou a criticar a postura do Newcastle na atual janela de mercado.
«Fico orgulhoso por ter sido reconhecido pelos meus companheiros com um lugar na equipa ideal da temporada 2024/2025 da Premier League, pela PFA. Quero agradecer aos meus colegas de equipa e a toda a gente do Newcastle que me apoiou», começou por escrever o internacional sueco.
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Alexander Isak releases a statement on IG on his situation. 💣💣 pic.twitter.com/iAUTykae6H— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 19, 2025
Isak explicou a sua ausência na gala da PFA «com tudo o que está a acontecer» neste verão, marcado pela "novela" em torno da sua saída do Newcastle, que o levou até a falhar a digressão asiática da equipa e a primeira jornada da Liga inglesa.
«Estive calado durante muito tempo enquanto outros falaram. A verdade é que foram feitas promessas e o clube sabe qual é a minha intenção há muito tempo. Agir como se essas questões fossem recentes é enganador. Uma relação não pode continuar quando promessas não são cumpridas e a confiança é perdida», escreveu o avançado, de 25 anos, que na época passada marcou 25 golos, em 42 jogos, pelo Newcastle.
A equipa ideal da última edição da Premier League, para a PFA, conta ainda com Matz Sels, Virgil Van Dijk, Milo Kerkez, William Saliba, Gabriel Magalhães, Declan Rice, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Mohamed Salah e Chris Wood.
The PFA Premier League Team of the Year - voted for by the players. 👏#PFAawards pic.twitter.com/j85lXebf9d— PFA (@PFA) August 19, 2025