Matheus Cunha, reforço de Ruben Amorim no Manchester United, prestou declarações aos canais do clube inglês, esta quinta-feira, admitindo ser adepto dos «Red Devils» desde jovem.

«É difícil expressar em palavras os meus sentimentos sobre tornar-me jogador do Manchester United. Desde criança, no Brasil, assistindo aos jogos da Premier League na televisão, na casa da minha avó, o United era o meu clube inglês favorito e eu sonhava em vestir a camisola vermelha. Quero agradecer à minha família e a todos que me ajudaram a tornar este sonho real», começou por referir.

Matheus Cunha marcou 17 golos e fez seis assistências em 36 jogos pelo Wolverhampton, na temporada 2024/25. Os Wolves terminaram a Premier League no 16.º lugar, atrás do Manchester United (15.º posto). O avançado, de 26 anos, pretende ajudar a formação de Manchester a regressar novamente ao topo do futebol inglês.

«Mal posso esperar pelo início da pré-época para conhecer os meus companheiros de equipa e me preparar para a temporada que está por vir. Todo o meu foco está em trabalhar duro para me tornar uma parte valiosa da equipa e ajudar este clube a voltar ao topo», confessou.

Matheus Cunha, recorde-se, assinou contrato com o Manchester United até 2030, com mais um ano de opção, e foi o primeiro grande reforço deste verão para Ruben Amorim.