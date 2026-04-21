OFICIAL: Arsenal segura talento de apenas 16 anos
Marli Salmon já se estreou pela equipa principal dos Gunners, esta época, na Liga dos Campeões
O jovem defesa-central Marli Salmon, de apenas 16 anos, firmou um pré-contrato com o Arsenal, clube que representa desde os nove anos de idade. Quando completar 17 anos, em agosto deste ano, o jogador assinará um contrato profissional com os Gunners.
«É um momento muito importante para mim e para a minha família. Estou muito orgulhoso. Sou adepto do Arsenal e já vivi grandes momentos até agora. Quero continuar a evoluir, manter um nível elevado e tentar ganhar o máximo de experiência possível na equipa principal», partilhou o jogador, ao site do clube.
Committing his future to The Arsenal 🤝— Arsenal Academy (@ArsenalAcademy) April 21, 2026
The club is delighted to announce that Marli Salmon has signed a pre-contract agreement ✍️
Internacional sub-16 por Inglaterra, Marli Salmon foi chamado por Mikel Arteta para a segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, frente ao Sporting, tendo passado o encontro no banco de suplentes.
Marli Salmon estreou-se pela equipa principal do Arsenal em dezembro do ano passado, no triunfo por 3-0 frente ao Club Brugge, para a fase regular da Liga dos Campeões.
