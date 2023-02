Boubacar Traoré vai tornar-se jogador do Wolverhampton em definitivo a partir da próxima temporada.



Inicialmente o médio chegou a Inglaterra por empréstimo do Metz com opção de compra, opção essa que se tornaria obrigatória mediante o cumprimento de determinados objetivos. Os «lobos» referem, numa nota divulgada no site oficial, que o maliano já cumpriu o que ficou acordado pelo que a cláusula foi acionada automaticamente.



Traoré, que leva nove jogos esta temporada, vai tornar-se jogador dos Wolves em definitivo a partir do dia 1 de julho e assinar por quatro anos com mais de um opção.