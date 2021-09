Mathias Jørgensen foi anunciado, esta quinta-feira, como reforço do Brentford.



O defesa, conhecido por Zanka, assinou por uma temporada com a equipa recém-promovida à Premier League.



O internacional dinamarquês estava livre depois de ter terminado contrato com o Fenerbahçe. Aos 31 anos, o experiente central conta com passagens por Copenhaga, PSV, Huddersfield e Fortuna Dusseldorf, além do gigante turco.



Zanka é assim o sexto dinamarquês a fazer parte do plantel do Brentford esta temporada.