O brasileiro Isago Silva, polivalente defesa de 17 anos, firmou o seu primeiro contrato profissional com o Chelsea, clube que representa desde o escalão de sub-13.

Capaz de atuar como central ou lateral-esquerdo, Isago é filho do internacional brasileiro Thiago Silva, que representou o emblema londrino entre 2020 e 2024.

Habitualmente utilizado na equipa sub-18 dos Blues, Isago Silva é tido como um valor com grande potencial, razão pela qual os responsáveis do Chelsea decidiram segurá-lo com um vínculo de maior robustez.

