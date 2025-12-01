Mercado
Há 44 min
OFICIAL: Chelsea segura filho de Thiago Silva com contrato profissional
Isago Silva, jovem defesa de 17 anos, é um dos talentos formados na academia dos londrinos
RAS
Isago Silva, jovem defesa de 17 anos, é um dos talentos formados na academia dos londrinos
RAS
O brasileiro Isago Silva, polivalente defesa de 17 anos, firmou o seu primeiro contrato profissional com o Chelsea, clube que representa desde o escalão de sub-13.
Capaz de atuar como central ou lateral-esquerdo, Isago é filho do internacional brasileiro Thiago Silva, que representou o emblema londrino entre 2020 e 2024.
Habitualmente utilizado na equipa sub-18 dos Blues, Isago Silva é tido como um valor com grande potencial, razão pela qual os responsáveis do Chelsea decidiram segurá-lo com um vínculo de maior robustez.
Leia mais: tudo sobre o mercado de transferências
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS