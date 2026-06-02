Há 2h e 6min
OFICIAL: Crystal Palace despede-se de Oliver Glasner
Vencedor da Liga Conferência diz adeus ao técnico austríaco, após três anos no clube
Vencedor da Liga Conferência diz adeus ao técnico austríaco, após três anos no clube
O Crystal Palace partilhou um vídeo de agradecimento ao treinador Oliver Glasner, esta terça-feira, nas redes sociais.
A saída do técnico austríaco já era conhecida e o clube aproveitou para fazer uma última homenagem ao obreiro do seu primeiro título europeu da história, a Liga Conferência, esta temporada.
Glasner, de 51 anos, chegou ao emblema inglês em 2023 e no ano seguinte conquistou dois títulos: a Taça e a Supertaça de Inglaterra.
O técnico diz adeus ao emblema da Premier League e está livre no mercado.
