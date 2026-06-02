O Crystal Palace partilhou um vídeo de agradecimento ao treinador Oliver Glasner, esta terça-feira, nas redes sociais. 

A saída do técnico austríaco já era conhecida e o clube aproveitou para fazer uma última homenagem ao obreiro do seu primeiro título europeu da história, a Liga Conferência, esta temporada. 

Glasner, de 51 anos, chegou ao emblema inglês em 2023 e no ano seguinte conquistou dois títulos: a Taça e a Supertaça de Inglaterra. 

O técnico diz adeus ao emblema da Premier League e está livre no mercado.

