Mercado
Há 30 min
OFICIAL: Daniel Ballard renova com o Sunderland
Defesa, de 26 anos, representa o clube inglês desde 2022
RAS
Defesa, de 26 anos, representa o clube inglês desde 2022
RAS
O defesa Daniel Ballard, internacional pela Irlanda do Norte, renovou até 2029, com mais um ano de opção, pelo Sunderland, clube que ocupa o 11.º lugar na Premier League.
Utilizado em 25 jogos, esta época, nos black cats, o central, de 26 anos, leva dois golos marcados e uma assistência no registo pessoal.
«Estou muito feliz por ter assinado este novo contrato. Desde o momento em que iniciámos as negociações, esta pareceu-me uma decisão fácil de tomar e estou feliz por prolongar a minha estadia no clube», referiu o jogador, aos canais do clube.
Dan Ballard 🤝 2⃣0⃣2⃣9⃣ 💪 pic.twitter.com/GIPeHLP1Sf— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) March 1, 2026
LEIA MAIS: tudo sobre o mercado de transferências
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS