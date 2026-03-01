O defesa Daniel Ballard, internacional pela Irlanda do Norte, renovou até 2029, com mais um ano de opção, pelo Sunderland, clube que ocupa o 11.º lugar na Premier League.

Utilizado em 25 jogos, esta época, nos black cats, o central, de 26 anos, leva dois golos marcados e uma assistência no registo pessoal.

«Estou muito feliz por ter assinado este novo contrato. Desde o momento em que iniciámos as negociações, esta pareceu-me uma decisão fácil de tomar e estou feliz por prolongar a minha estadia no clube», referiu o jogador, aos canais do clube.

