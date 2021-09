O Manchester City anunciou esta quarta-feira a prolongação do contrato que o une a Ederson. O guarda-redes de 28 anos fica ligado ao emblema inglês até 2026.



O City aproveitou o verão para agarrar algumas das suas pérolas - Kevin De Bruyne, Fernandinho, John Stones e Rúben Dias - e Ederson é mais a ficar ligado com um contrato de longa duração.

«Foi uma decisão muito fácil. Não quero ir para mais lado nenhum», resumiu Ederson, em declarações aos canais oficiais do City.

Ederson chegou em 2017 ao clube, proveniente do Benfica.

🗣 "I’m very happy at the club, in this city and my family has settled in very well"@edersonmoraes93 shares his thoughts following his new long-term deal! 💪



