James Garner acertou a renovação do contrato que o liga ao Everton até 2030. O médio de 24 anos, internacional sub-21 inglês, é um dos indiscutíveis para David Moyes, treinador dos toffees, que lhe elogia a «versatilidade e a liderança».

Desde 2022 no Everton, Garner soma cinco golos e sete assistências em mais de uma centena de jogos pelo clube de Liverpool, aonde chegou depois de cedências, pelo Manchester United, ao Watford e ao Nottingham Forest.

O médio inglês vive mesmo a melhor época desde que veste a camisola do Everton, tendo marcado três golos e feito igual número de assistências em 25 jogos.

«Estou muito entusiasmado por poder continuar no Everton e espero fazer parte deste clube durante muito tempo. Tenho familiares que são adeptos do Everton, por isso sei exatamente a paixão e o que significa jogar por um clube tão grande como este», referiu o jogador, aos canais dos toffees.

