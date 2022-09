Daniel James foi confirmado como reforço do Fulham em cima do fecho do mercado.

O extremo, de 24 anos, chega à equipa de Marco Silva por empréstimo do Leeds United. Internacional pelo País de Gales, Daniel James disputou 35 jogos pelo emblema de Ellan Road na época passada onde chegou proveniente do Man. United.



A cedência não inclui qualquer opção de compra.