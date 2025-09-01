Jadon Sancho foi emprestado pelo Manchester United ao Aston Villa, até ao final da época. De acordo com a imprensa britânica, o acordo contempla uma verba compensatória para os Red Devils e o pagamento de 80 por cento dos ordenados do avançado pelos Villans.

O internacional inglês, de 25 anos, parte para a terceira cedência consecutiva, depois de experiências no Borussia Dortmund e no Chelsea.

Sancho, que em 2021 custou 85 milhões de euros ao Manchester United, oriundo do Borussia Dortmund, está no último ano de contratado com os Red Devils, que têm, no entanto, a opção de o estender por mais uma época.

Na última temporada, passada no Chelsea, Jadon Sancho marcou cinco golos em 41 jogos, tendo ajudado os Blues a conquistarem a Liga Conferência.

