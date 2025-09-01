Jadon Sancho foi emprestado pelo Manchester United ao Aston Villa, até ao final da época. De acordo com a imprensa britânica, o acordo contempla uma verba compensatória para os Red Devils e o pagamento de 80 por cento dos ordenados do avançado pelos Villans.

O internacional inglês, de 25 anos, parte para a terceira cedência consecutiva, depois de experiências no Borussia Dortmund e no Chelsea.

Aston Villa is delighted to announce the signing of Jadon Sancho from Manchester United.



The England international joins Villa on a season-long loan. — Aston Villa (@AVFCOfficial) September 1, 2025

Sancho, que em 2021 custou 85 milhões de euros ao Manchester United, oriundo do Borussia Dortmund, está no último ano de contratado com os Red Devils, que têm, no entanto, a opção de o estender por mais uma época.

Na última temporada, passada no Chelsea, Jadon Sancho marcou cinco golos em 41 jogos, tendo ajudado os Blues a conquistarem a Liga Conferência.

