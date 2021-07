O Leicester anunciou a contratação do experiente Ryan Bertrand. O lateral esquerdo, de 31 anos, chega a custo zero aos foxes, após sete épocas de bom nível no Southampton.



Bertrand tem 19 internacionalizações por Inglaterra, esteve no Euro 2016 e jogou ainda no Chelsea, Aston Villa, Norwich, Nottingham Forest, Reading, Bournemouth e Oldham.





Experienced left-back @RyanBertrand3 has signed for Leicester City Football Club on a two-year deal! 🦊#WelcomeRyan — Leicester City (@LCFC) July 15, 2021