Harvey Barnes é jogador do Newcastle para as próximas cinco épocas, informou o clube.



O internacional inglês muda-se para os «magpies» depois de mais de uma década ligado ao Leicester. O extremo, de 25 anos, fez a formação nos «foxes», passou por empréstimos a MK Dons, Barnsley e WBA até se fixar na equipa principal em 2018/19.



Barnes despede-se do Leicester com 187 jogos e dois títulos: uma Supertaça inglesa e uma Taça de Inglaterra.



Os valores do negócio não foram divulgados, mas a imprensa inglesa refere que a transferência foi fechada por cerca de 60 milhões de euros.