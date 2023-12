O Nottingham Forest confirmou, esta terça-feira, a saída de Steve Cooper do comando da equipa principal.



Numa nota divulgada nas redes sociais, o emblema inglês lembra o regresso à Premier League sob comando do técnico de 44 anos. O inglês despede-se do City Ground com 42 vitórias em 108 jogos.



Nesta temporada o Forest soma apenas três vitórias, cinco empates e nove derrotas na Premier League e ocupa o 17.º lugar, o primeiro fora dos lugares de descida ao Championship.



Nuno Espírito Santo é, de acordo com a imprensa inglesa, o favorito para suceder a Cooper.