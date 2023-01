O Nottingham Forest oficializou, esta segunda-feira, a contratação de Danilo ao Palmeiras.



O emblema inglês refere que «superou a concorrência de vários clubes europeus» para assegurar a contratação do médio brasileiro. O jogador de 21 anos assinou por seis anos e meio, refere a mesma nota.



Orientado por Abel no Palmeiras, Danilo disputou 141 jogos em todas as competições e conquistou duas Taças Libertadores, além de um campeonato Paulista e um título de campeão brasileiro.

O valor do negócio não foi revelado, mas a imprensa britânica refere que o negócio ficou fechado por cerca de 20 milhões de euros.