Pedro Ribeiro é o novo treinador adjunto do Sunderland, anunciou esta terça-feira o clube do segundo escalão inglês.

«O Sunderland AFC tem o prazer de receber Pedro Ribeiro em Wearside. O treinador português juntou-se à comissão técnica do clube e assumirá a função de treinador adjunto», pode ler-se no comunicado oficial.

Aos 38 anos, o técnico português prepara-se para a primeira experiência em solo inglês. Ao longo da carreira, já trabalhou no FC Porto, Vizela, Tirsense, Feirense, Desportivo Ronfe e, como adjunto de Vítor Pereira, no Al Ahli, Olympiakos, Fenerbahçe e TSV 1860 Munich.

Em 2017/18, Pedro Ribeiro assumiu o primeiro cargo como treinador principal, ao serviço do Gil Vicente. De seguida orientou os sub-23 da B-SAD, antes de assumir a equipa principal, na altura a jogar na Liga. Entre 2021/22 e 2023/23 treinou o Penafiel, Académico Viseu e Leixões.

«Sou privilegiado por fazer parte de um dos clubes de futebol mais históricos e progressistas do futebol inglês. É uma verdadeira honra e sou grato pela confiança depositada em mim. Farei o meu melhor para contribuir e apoiar os nossos jogadores, enquanto trabalhamos para atingir os objetivos a longo prazo do Sunderland», referiu o português aos canais oficiais do Sunderland.

O treinador principal da equipa é o francês Régis Le Bris, que tem como assistentes Mike Dodds, Michael Proctor e Alessandro Barcherini.

