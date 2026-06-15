Chega da equipa-sensação em 2025/2026, entre a elite do futebol europeu, o sucessor de Oliver Glasner no comando técnico do Crystal Palace. Os londrinos, que conquistaram a Liga Conferência em maio, escolheram o francês Pierre Sage para dar seguimento à era mais vitoriosa do clube em toda a sua história, oferecendo-lhe um contrato válido por três temporadas.

Sage, de 47 anos, muda-se para a Premier League depois de uma temporada fenomenal no comando do Lens, que conduziu à conquista da primeira Taça de França da sua história e ao segundo lugar da Ligue 1, ficando apenas atrás do crónico campeão PSG.

Desse modo, garantiu o regresso do Lens à Liga dos Campeões, dois anos depois da última presença.

Pierre is Palace 🦅



We are delighted to confirm the appointment of Pierre Sage as Manager. — Crystal Palace F.C. (@CPFC) June 15, 2026

Em Londres, Pierre Sage, eleito o treinador do ano em França, assume a herança pesada deixada por Oliver Glasner, que “deu” ao Crystal Palace os maiores títulos da sua centenária história: a Taça de Inglaterra e a Supertaça inglesa, no ano passado, e a Liga Conferência, em 2026.

«É incrível chegar ao Crystal Palace. Estou entusiasmado com a história do clube e com as últimas temporadas. Oliver Glasner conseguiu coisas incríveis, e agora tenho de fazer o mesmo», referiu Sage aos canais do clube.

LEIA MAIS: tudo sobre o mercado de transferências