O Tottenham oficializou a chegada do lateral-esquerdo Souza, de 19 anos, internacional jovem pelo Brasil. Pelo seu passe, pagou cerca de 15 milhões de euros ao Santos, clube onde o jogador se formou.

Sem especificarem a duração do contrato, os spurs adiantam que o defesa assinou um «vínculo de longa duração».

«Cresci a ver a Premier League, por isso estou a concretizar um sonho de criança. É um grande passo para o meu crescimento», referiu Souza, aos canais do clube londrino.

Promovido à equipa principal do Santos em 2024, o defesa canhoto participou em 29 jogos do peixe, no ano passado, tendo marcado um golo e feito duas assistências.

