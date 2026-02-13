Na véspera de defrontar o Manchester City para a quarta eliminatória da Taça de Inglaterra, o Salford City, da League Two, oficializou a renovação do contrato com o treinador Karl Robinson.

Desde 2024 no clube de Manchester, o técnico inglês, de 45 anos, soma 49 vitórias e 28 empates em 111 jogos pelo Salford, que tem como donos David Beckham e Gary Neville, duas figuras históricas do United.

LEIA MAIS: tudo sobre o mercado de transferências

De recordar que, há um ano, o Salford também visitou a casa do Manchester City numa eliminatória da FA Cup, tendo sofrido uma pesada derrota por 8-0.

Esta época, o Salford City atingiu a quarta ronda da Taça de Inglaterra depois de ter afastado o Lincoln City, nos penáltis, o Leyton Orient (4-0) e Swindon Town (3-2).

Na League Two, o quarto escalão do futebol inglês, segue na sexta posição, em zona de apuramento para o play-off de subida.