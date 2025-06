Scott Carson vai deixar o Manchester City, este mês. O experiente guarda-redes, de 39 anos, realizou apenas duas partidas pelo clube, aonde chegou em 2019, mas deixou marca no clube.

«Queremos agradecer ao Scott por toda a dedicação e desejar-lhe boa sorte para o futuro», pode ler-se na nota publicada, no site do City, que oficializou a decisão.

Apesar de ter estado na sombra de Ederson e Stefan Ortega nos últimos anos, Carson foi por diversas vezes elogiado por Pep Guardiola, que via no guarda-redes «um líder» no balneário.

Internacional inglês em quatro ocasiões, fica apenas por esclarecer o próximo passo de Scott Carson numa carreira iniciada em 2002.

After six seasons with the Club, Scott Carson will leave Manchester City when his contract expires this summer.



We would like to thank Scott for his hard work and dedication and wish him the very best of luck for the future 🩵