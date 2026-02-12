O Swansea, que compete no Championship e é orientado pelo português Vítor Matos, anunciou a renovação até 2028 dos contratos do guarda-redes Andy Fisher (na foto) e do médio Jay Fulton.

«Estou nas nuvens. Adoro estar aqui, tal como a minha família. Sinto que o clube atravessa uma boa fase e poder renovar por mais dois anos é uma grande honra», comentou Fisher, de 28 anos.

No Swansea desde 2022, o guardião soma um total de 54 jogos pelo emblema do País de Gales, cinco dos quais esta temporada.

Já Fulton, de 31 anos, está ligado ao Swansea desde 2014, tendo esta época marcado um golo nos 23 jogos em que participou.

«Estou muito feliz pelo acordo ter sido alcançado. São já 12 anos aqui e continuo a adorar. É como uma segunda casa para mim», referiu o médio escocês, ao site do clube.

A equipa galesa segue no 15.º lugar do Championship, o segundo escalão do futebol inglês, com 42 pontos, a apenas cinco de distância da zona de acesso ao play-off de subida à Premier League.

