Leandro Dendoncker transferiu-se do Wolverhampton para o Aston Villa.

O negócio foi comunicado pelos dois clubes, embora nenhum tenha revelado o valor do negócio. O internacional belga despede-se dos lobos ao fim de quatro épocas, período no qual disputou 159 jogos. Antes de chegar a Inglaterra, o médio de 27 anos apenas tinha representado o Anderlecht.



A duração do contrato de Dendoncker com o Aston Villa não foi revelada.