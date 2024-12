Acordo fechado: Vítor Pereira vai ser o novo treinador do Wolverhampton, confirmou o Maisfutebol.



O clube inglês acordou pagar cerca de um milhão de euros ao Al Shabab para contratar o técnico português. Tal como o nosso jornal escreveu em tempo oportuno, Vítor Pereira era o escolhido pela direção dos Wolves para suceder a Gary O'Neil, desejo que foi agora concretizado. O contrato entre as partes será válido por ano e meio.



O treinador, de 56 anos, é esperado ainda esta terça-feira em Inglaterra para ultimar a mudança para a Premier League.



Desde que saiu do FC Porto, em 2013, Vítor Pereira já treinou na Arábia Saudita, Grécia, Turquia, Alemanha, China e Brasil. Segue-se a primeira experiência em Inglaterra ao serviço do Wolverhampton, penúltimo classificado da liga inglesa, com nove pontos, a cinco dos lugares de permanência.