Os stressantes últimos minutos de cada janela de mercado de transferências dão azo a algumas histórias que, de tão improváveis, acabam por perdurar no imaginário dos aficionados do futebol.

Se em Portugal, por exemplo, Jota Silva não foi inscrito pelo Sporting por causa de mísero minuto, em Espanha o defesa-central internacional georgiano, Saba Sazonov, viu a transferência para o Getafe gorar-se por um erro administrativo, no mínimo insólito, cometido pelos responsáveis do Torino, onde se viu forçado a permanecer.

A história é contada pelo seu pai, e também agente, Andrea Sazonov, que explica que «a única razão pela qual caiu a mudança para o Getafe foi porque o Torino colocou um endereço errado no email» com a documentação referente ao processo.

Isso mesmo, um endereço errado fez abortar uma transferência que estava fechada entre os dois clubes, tal como salientou Andrea Sazonov, em declarações à imprensa italiana. No mundo de hoje, um aperto de mão está longe de garantir o que quer que seja.