O Cagliari anunciou a contratação do defesa Dalbert ao Inter. O brasileiro chega por empréstimo com validade de um ano, ficando o Cagliari com opção de compra no final da temporada.

Dalbert formou-se no Fluminense e no Flamengo. Chegou a Portugal na época 2013/14 para vestir a camisola do Académico de Viseu e duas épocas depois mudou-se para o Vitória de Guimarães. Foi destaque na equipa vitoriana, o que lhe abriu portas para o futebol francês. Reforçou o Nice durante uma época e em 2017 mudou-se para o Inter.