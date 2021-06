Cada vez mais perto de ter a transferência fechada para o FC Porto, João Peglow despediu-se em lágrimas esta quinta-feira, do Internacional, logo depois do apito final na derrota por 3-1 para o Vitória, que acabou por determinar a queda da equipa gaúcha na Copa do Brasil.

Apesar de não ter participado na partida no Estádio do Beira-Rio, em Porto Alegre, o jovem extremo ficou bastante emocionado antes de descer para o balneário, uma vez, ao que tudo indica, está de malas feitas para Portugal.

Conforme o Maisfutebol revelou com exclusividade a 25 de maio, o jogador de 19 anos tem um acordo muito bem adiantado com os dragões, num empréstimo com opção de compra, cujo valor está entre os cinco e os seis milhões de euros.

Peglow, que foi campeão mundial com a seleção brasileira sub-17 em 2019, é esperado na Invicta até o fim de junho. Inicialmente, vai integrar a FC Porto B, mas, aos poucos, vai ser testado por Sérgio Conceição na equipa principal.