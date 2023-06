Depois de empréstimos a Anderlecht e PSV, Fábio Silva não tem intenções de regressar ao Wolverhampton, revelou o representante do jogador.



«O Fábio adoro os adeptos e tem um enorme respeito pelo presidente, mas a época 2021/22 deixou-lhe imensas cicatrizes em termos psicológicos. Sentimos que não houve a proteção para um menino de 19 anos. Com 18 anos, o Fábio marcou quatro golos e fez quatro assistências pelo clube. A ideia é o Fábio não continuar no Wolverhampton», começou por dizer Carlos Oliveira, num esclarecimento feito a uma página de adeptos do clube inglês, cuja veracidade foi confirmada pelo Maisfutebol.



«Estamos à procura da melhor solução para o Fábio e a trabalhar para apresentar ao Wolves pelo jogador. A nossa intenção é que ele deixe o clube em definitivo, mas depende da disponibilidade e da vontade do Wolves. A vontade do Fábio não está relacionada com o clube. Ele quer sair da melhor forma possível e permitir que o clube recupere o investimento feito», acrescentou ainda.



Lembre-se que os lobos pagaram cerca de 40 milhões de euros pela contratação do internacional sub-21 português. Depois de duas épocas em Inglaterra, o avançado, de 20 anos, anotou 11 golos em 32 jogos pelo Anderlecht e cinco golos em 19 partidas com a camisola do PSV na temporada que recentemente findou.