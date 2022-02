Depois de ter rescindido contrato com o Palmeiras, Luiz Adriano foi confirmado como reforço do Antalyaspor.



Numa curta nota nas redes sociais, o emblema turco refere que o avançado brasileiro assinou um contrato válido por ano e meio.



Aos 34 anos, Luiz Adriano volta a sair do Brasil depois de duas épocas no Verão, clube pelo qual venceu duas Taças Libertadores sob comando de Abel Ferreira. Anteriormente, o atacante tinha passado por Internacional, Shakhtar Donetsk, AC Milan e Spartak Moscovo.



O Antalyaspor é 17.º classificado da Liga turca.