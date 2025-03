O Arsenal apresenta um crescente interesse na contratação de Viktor Gyökeres, segundo adiantam os jornalistas do The Athletic, uma vez que o clube londrino tem um avançado na lista de compras para a próxima janela de mercado. Uma ambição dos gunners que ficou agora reforçada, desde que Andrea Berta, o novo diretor desportivo do clube, assumiu funções no passado domingo.

Segundo o artigo do The Athletic, o preferido do treinador Mikel Arteta seria Alexander Isak, companheiro de Gyökeres na seleção da Suécia, mas o Newcastle está determinado em não deixar sair o seu avançado e, mesmo que fosse possível negociar, a opção poderia sair ainda mais cara do que o avançado do Sporting.

Outra opção que já terá sido equacionada pelo Arsenal para renovar a sua frente de ataque seria Benjamin Sesko, outra solução dispendiosa, além do jovem avançado esloveno já estar a ser seguido por outros tubarões da Europa.

É neste sentido que o Athletic diz que começa a ganhar força a opção pelo goleador do Sporting que, ainda no passado sábado, passou a barreira dos 50 golos esta temporada.

Desde que trocou o Coventy pelo Sporting, em 2023, o goleador sueco acumula um registo impressionante, com um total de 85 golos e 26 assistências em 92 jogos de leão ao peito.

O reforço do ataque será uma das prioridades do Arsenal na próxima janela de mercado, uma vez que os gunners têm tido muitos problemas físicos nesse setor esta temporada. Kai Havertz e Gabriel Jesus estão entregues ao departamento médico e, nos últimos jogos, Mike Arteta teve de adaptar Mikel Merino a principal referência do ataque.

O Athletic, no mesmo artigo, recorda que os avançado provenientes da liga portuguesa têm revelado alguma dificuldade de adaptação à Premier League e dá os exemplos de Carlos Vinicius, Islam Slimani e Darwin Nunñez, mas também diz que Gyökeres será um caso «diferente» e recorda que o avançado do Sporting, esta época, foi capaz de marcar um hat-trick ao Manchester City de Pep Guardiola.