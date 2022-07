Ashley Young renovou pelo Aston Villa por mais uma temporada.



O internacional inglês vai representar os «villans» pelo menos até final de 2023, informou o clube. O versátil futebolista de 36 anos disputou 25 jogos no ano de regresso a Birmingham depois de duas temporadas em Itália ao serviço do Inter de Milão.



Ashley Young despontou no Watford e mudou-se para o Villa em 2006/07 e por lá ficou até assinar pelo Manchester United em 2011.