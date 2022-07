O treinador do Feyenoord, Arne Slot, sublinhou que o clube não recebeu nenhuma proposta por Fredrik Aursnes, médio que foi associado ao Benfica pela imprensa internacional.



«Quando um jogador tem boa temporada, e aconteceu com muitos dos nossos, é normal que exista o interesse de outros emblemas. No entanto, e até este momento, não houve nada de concreto pelo Aursnes. Por isso, não faz sentido falar sobre o assunto», frisou o técnico da formação neerlandesa, citado pela ESPN.



O dinamarquês, de 26 anos, chegou a Roterdão na época passada depois de vários anos no Molde e participou em 47 partidas (fez um golo e assinou quatro assistências).