O Atlético de Madrid oficializou a contratação de Luis Suárez ao Barcelona.



A transferência do internacional uruguaio, que já se tinha despedido dos blaugranas, estava pendente da realização dos exames médicos. Concluídos todos os detalhes, o emblema madrileno informou que o jogador de 33 anos assinou um contrato válido por duas temporadas.



Suárez esteve seis anos na Catalunha, onde chegou oriundo do Liverpool, e marcou 198 golos e conquistou 13 títulos: quatro Ligas espanholas, quatro Taças do Rei, duas Supertaças espanholas, um Mundial de Clubes, uma Supertaça europeia e uma Liga dos Campeões.