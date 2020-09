O Barcelona anunciou a saída de Luis Suárez para o Atlético de Madrid.



Numa curta nota divulgada no site oficial, o clube catalão anuncia que chegou a acordo com os colchoneros para a transferência do internacional uruguaio por seis milhões de euros em variáveis.



O avançado de 33 anos chegou a Camp Nou há seis anos proveniente do Liverpool. Na Catalunha, o jogador «charrua» marcou 198 golos e conquistou 13 títulos: quatro Ligas espanholas, quatro Taças do Rei, duas Supertaças espanholas, um Mundial de Clubes, uma Supertaça europeia e uma Liga dos Campeões.



Segundo o comunicado do Atlético de Madrid falta apenas Suárez fazer exames médicos e assinar contrato.