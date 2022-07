O presidente do Barcelona, Joan Laporta, anunciou as contratações de dois jogadores para a próxima época: Christensen (ex-Chelsea) e Franck Kessié (AC Milan).



«Vamos apresentar o Kessié quarta-feira e o Andreas Christensen na quinta-feira», garantiu o dirigente blaugrana, em declarações reproduzidas pelo jornal catalão «Sport».



O defesa dinamarquês, de 26 anos, terminou contrato com o Chelsea e decidiu prosseguir a carreira em Camp Nou. O médio da Costa do Marfim, de 25 anos, concluiu a ligação ao AC Milan e será reforço para Xavi.