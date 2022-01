Sem clube desde o final da época passada, Ben Arfa está muito próximo de reforçar o Lille. De acordo com o técnico dos campeões gauleses, o internacional francês já está a treinar com o plantel embora ainda não tenha assinado contrato.



«Vimo-nos na passada segunda-feira. Estamos à espera de luz verde. Espero que a situação fique resolvida rapidamente e que Ben Arfa possa juntar-se a nós em breve. Ele chegou ontem e está a treinar de forma individual para já. Assim que a sua situação fique resolvida, vai juntar-se ao grupo. Pelo que vimos, ele está em forma», referiu Jocelyn Gourvennec, em declarações à RMC Sport.



O treinador recusou falar sobre qual será o papel do jogador de 34 anos na equipa.



«Discutiremos isso depois de ele assinar. Ele parece bem fisicamente, o resto responderei depois de ele assinar contrato», sublinhou.



Ben Arfa formou-se no Lyon e após quatro épocas na equipa principal, mudou-se para o Marselha. Seguiram-se ainda passagens por Newcastle, Hull City, Nice, PSG, Rennes, Valladolid e Bordéus.