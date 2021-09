O Bordéus anunciou, esta sexta-feira, a contratação de M'Baye Niang.



O internacional senegalês assinou por dois anos com outro de opção pelo clube onde alinha o português Ricardo Mangas.



O avançado de 26 anos despontou no AC Milan e teve um percurso algo irregular. Niang fez parte do plantel rossonero em dois épocas e esteve por três vezes cedido a Watford, Torino e Montpellier. Em 2018/19 foi cedido pelo Torino ao Rennes e assinou em definitivo pela equipa francesa na temporada seguinte.



O último clube que Niang representou foi o Al-Ahli Jeddah da Arábia Saudita por empréstimo do Rennes.