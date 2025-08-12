Fernando, antigo médio do FC Porto, rescindiu o vínculo que o ligava ao Internacional de Porto Alegre até ao final de 2025. Aos 38 anos, o jogador recupera de uma lesão grave no joelho direito e, segundo a imprensa brasileira, pondera mesmo terminar a carreira.

Sem jogar há mais de dois meses, quando se lesionou no duelo com o Fluminense para a 11.ª jornada do Brasileirão, Fernando acordou a rescisão do contrato com o Internacional, tendo abdicado dos salários que deveria receber até dezembro.

O médio vai agora cumprir o plano de reabilitação física em Goiânia, enquanto pondera sobre o próximo passo a dar na carreira. Todas as possibilidades estão em cima da mesa, inclusive a de pendurar as chuteiras. Caso decida continuar a jogar, o Internacional reservou um direito de preferência para o poder contratar de novo.

Conhecido no mundo do futebol como Polvo, Fernando jogou em Portugal entre 2007 e 2014, primeiro no Estrela da Amadora, antes de se afirmar no FC Porto, clube pelo qual foi campeão nacional por quatro vezes e conquistou uma das três Ligas Europa que tem no currículo, entre outros feitos.

Na Europa, jogou ainda no Manchester City, no Galatasaray e no Sevilha.

Fernando cumpria a segunda temporada no Internacional de Porto Alegre, por quem disputou 23 jogos e marcou dois golos, este ano.