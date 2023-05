Mahmoud Dahoud vai jogar no Brighton na próxima temporada, revelou o técnico Roberto de Zerbi.



«Dahoud? Conheço-o muito bem, mas ainda não é oficial. Falaremos dele mais tarde, talvez na próxima conferência de imprensa», começou por dizer o treinador, em conferência de imprensa.



Perante a insistência dos jornalistas, o italiano acabou por confirmar a contratação do médio. «Se ele vem para o Brighton? Sim, não temos segredos. Eu gosto dele e gostava de trabalhar com ele», referiu.



O internacional alemão está em final de contrato com o Borussia Dortmund e não vai permanecer no clube. O jogador, de 27 anos, estava ligado ao emblema germânico desde 2017 depois de ter jogado no Borussia Monchengladbach.