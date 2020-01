O avançado Patrick Cutrone chegou a Florença na noite de quinta-feira e está a realizar, esta manhã, exames médicos para ser reforço da Fiorentina.

O acordo pelo avançado do Wolverhampton está iminente e, a confirmar-se, é o regresso do jogador transalpino de 22 anos ao país natal, depois da formação no Milan, clube que representou nas primeiras três épocas completas como sénior.

Em meia época em Inglaterra, treinado por Nuno Espírito Santo, Cutrone fez três golos em 24 jogos. A oficialização do acordo, se tudo correr como encaminhado, pode acontecer já esta sexta-feira.

De notar, por outro lado, que o Flamengo assumiu que está a tentar negociar um avançado precisamente da Fiorentina, o brasileiro Pedro.