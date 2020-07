Campeões do mundo, internacionais pelos seus países, craques consagrados, enfim, há vários na lista de vinte jogadores elaborada pelo Maisfutebol, que terminaram contrato no passado dia 30 de junho.



O autor do golo que deu o título mundial à Alemanha em 2014, Mario Gotze, deixou o Borussia Dortmund. Edinson Cavani, o melhor marcador da história do PSG está livre, enquanto Nasri e Arda Turan também terminaram os vínculos com Anderlecht e Barcelona, respetivamente.



Saiba quais são os restantes craques em final de contrato na galeria associada.