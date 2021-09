Um dos mercados mais incríveis dos últimos chegou ao fim.



O último dia ficou marcado pela transferência de Nuno Mendes do Sporting para o PSG e pelo regresso (surpreendente) de Antoine Griezmann ao Atlético de Madrid.



Mas houve mais negócios que merecem destaque. Desde logo, a saída de Saúl Ñíguez do Atlético de Madrid para o Chelsea e a transferência de Hélder Costa do Leeds United para o Valência. Nuno Espírito Santo adquiriu Emerson Royal do Barcelona e o Betis recrutou Bellerín ao Arsenal.



O Benfica viu confirmadas as saídas de Jota, Vinícius, Florentino, Chiquinho, Samaris, João Ferreira e Tomás Tavares enquanto o Sporting cedeu Joelson ao Basileia e recebeu Pablo Sarabia no negócio que envolveu a saída de Nuno Mendes para Paris.



Por sua vez, o FC Porto libertou em definitivo Rodrigo Valente e cedeu Romário Baró ao Estoril. De resto, os canarinhos foram uma das equipas mais ativas neste último dia, garantindo quatro caras novas.



Já o Sp. Braga conseguiu a contratação de Diogo Leite e de Chiquinho por empréstimo de FC Porto e Benfica, respetivamente.



Veja tudo o que aconteceu neste último dia de mercado