Depois de ter garantido a contratação de Mario Balotelli, o Adana Demirspor está a negociar a contratação de David Luiz. O internacional brasileiro está sem clube desde que terminou contrato com o Arsenal no mês passado.



«As negociações com David Luiz vão continuar. Espero que possamos chegar a acordo em breve. Quando os salários são muito elevados, é necessário negociar um pouco», referiu o presidente do clube recém-promovido ao primeiro escalão da Turquia, Murat Sancak, citado pelo jornal «Hurriyet».



Formado no Vitória, David Luiz chegou à Europa para jogar no Benfica, clube no qual se manteve durante quase cinco anos. O defesa saiu da Luz para o Chelsea e jogou ainda no PSG e no Arsenal.