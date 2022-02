Depois de quase dois anos sem jogar, Diego Capel tem novo clube. O antigo jogador do Sporting chegou à Grécia para assinar pelo Irodotos, emblema que milita no segundo escalão do futebol daquele país.



O internacional espanhol, que estava sem clube desde que deixou o Birkana de Malta, foi recebido em festa pelos adeptos do clube helénico.



«Estou muito contente de estar aqui. Agradeço ao clube por toda a confiança que me deu. Estou com muita vontade de ajudar a equipa e de devolver o clube ao lugar que merece. Venho para dar tudo e retribuir a confiança», referiu, em declarações à chegada.



Capel, de 33 anos, prepara-se assim para uma nova experiência na sua carreira depois da passagens por Sevilha, Sporting, Génova, Anderlecht, entre outros.



Veja a chegada de Capel à Grécia: