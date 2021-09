Depois de ter rescindido contrato com o Rio Ave, Nélson Monte anunciou que assinou contrato com o Dnipro.



O defesa, que esteve quase uma década ligado aos vilacondenses, comprometeu-se com o clube ucraniano para as próximas duas temporadas.



Monte, de 26 anos, dividiu a formação entre Rio Ave e Benfica, mas foi ao serviço do clube nortenho que iniciou a carreira como sénior. Esta será a sua primeira experiência no estrangeiro.