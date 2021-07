Erling Haaland é um dos nomes que promete agitar o mercado de transferências. O internacional norueguês tem sido apontado pela imprensa internacional como um dos alvos de Chelsea e de Manchester City neste defeso.



O jovem avançado não compareceu no primeiro dia de pré-época do Borussia Dortmund. Confrontando com a ausência de Haaland, o diretor desportivo dos alemães, Michael Zorc ironizou.



«Ele já está em Inglaterra», respondeu aos jornalistas.



Recrutado há ano e meio ao Salzburgo, Haaland tem contrato com o Borussia Dortmund até 2024.