De saída da Juventus, Paulo Dybala confessou que ainda não sabe qual será o seu próximo clube, recusando comentar as notícias que dão conta do interesse de clubes como Inter de Milão e PSG.



«Ainda não sei o que vou fazer. Vou escolher o que será melhor para mim, isso é o mais importante. Zanetti? Conversei com todos. Preferia falar mais sobre este evento que é mais importante que o meu futuro», referiu à Sky italiana à margem do jogo de caridade organizado por Eto'o no Giuseppe Meazza.



«Amanhã [terça-feira] vou para a seleção da Argentina, vamos ter um bom desafio contra a Itália e queremos ganhar. Vou juntar-me aos meus colegas em Espanha e depois espero ter umas boas férias com a minha família.



«La Joya» chegou à Europa para jogar no Palermo e ingressou na Juventus após três épocas na Sicília.