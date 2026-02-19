Estrela da Amadora vai recorrer ao TAD pela venda de André Luiz ao Olympiakos
Admissão de Evangelos Marinakis de que rejeitou propostas superiores pelo jogador justificam tomada de posição da SAD «tricolor»
A SAD do Estrela da Amadora vai recorrer ao Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) e exigir o acesso integral à documentação da operação que levou André Luiz a trocar o Rio Ave pelo Olympiakos, depois de o dono destes últimos dois clubes, Evangelos Marinakis, ter assumido publicamente que rejeitou uma proposta de 20 milhões de euros pelo jogador para o contratar por apenas 6,75 milhões de euros.
Esta semana, Marinakis confessou à imprensa grega que rejeitou uma proposta dos ingleses do Wolverhampton que chegou aos 20 milhões de euros e confirmou que recebeu uma do Benfica a rondar os 15 milhões de euros. Tudo para levar «o melhor extremo da primeira metade da época em Portugal, André Luiz», para o Olympiakos por menos de metade do valor oferecido, por exemplo, pelas águias.
«A confirmação pública desses factos pelo próprio interveniente coloca-nos perante uma situação que suscita sérias e legítimas preocupações», salientam os tricolores em comunicado.
Como o Estrela da Amadora assegurou, quando vendeu o passe do brasileiro ao Rio Ave em 2025, 10 por cento de uma futura transferência, viu esse valor ficar muito abaixo do que aquele que poderia ter recebido caso a SAD vila-condense tivesse aceitado a proposta mais vantajosa que recebeu.
«O Estrela da Amadora reconhece que o fenómeno da multi-propriedade é hoje uma realidade do futebol global. Contudo, essa realidade não pode, em circunstância alguma, comprometer a transparência, a equidade económica, a proteção de terceiros contratualmente envolvidos ou a credibilidade das competições nacionais. O futebol português não pode correr o risco de ver clubes históricos transformados em meros instrumentos ao serviço de estratégias externas», pode igualmente ler-se no documento.
A SAD tricolor ameaça ainda «participar às entidades competentes todos os factos públicos que, pela sua natureza, justifiquem averiguação adicional» e promete continuar a «agir com firmeza, responsabilidade e absoluto respeito pelas instituições», sem com isso deixar de «defender integralmente os seus direitos nem de exigir a transparência que o futebol português merece».
