Edcarlos (lembra-se?) vai jogar na segunda divisão do estadual de Minas Gerais ao serviço do Betim Futebol, um clube fundado em 2019.



Aos 36 anos, o experiente defesa vai competir no Módulo II do Campeonato Mineiro, o que corresponde ao segundo escalão do estadual de Minas Gerais. O central mostrou-se «feliz» na chegada ao novo clube, o 15.ª da sua carreira.



«Estou feliz por estar aqui. Pesquisei bastante. Todas as pessoas ligadas ao clube são sérias. Entendi o objetivo do que está a acontecer e sinto-me capaz de ajudar, independentemente de ser dentro ou fora de campo. Tenho vontade de vencer e de conquistar mais coisas na minha vida desportiva», disse, citado pelo jornal «O Tempo».



Edcarlos formou-se no São Paulo e foi contratado pelo Benfica em 2007/08. Ainda foi utilizado em 27 partidas, mas foi cedido pelos encarnados ao Fluminense. Jogou ainda no Cruz Azul, Cruzeiro, Grémio, Sport, Desportivo Brasil, Atlético Mineiro, Seongnam, Olimpia, Goiás, Vitória e Juventude.